Стало известно о масштабной сделке между КНР и Ираном, угрожающей США

Тегеран близок к заключению сделки с Пекином о закупке современных китайских противокорабельных крылатых ракет на фоне угрозы ударов США по Ирану в ближайшее время. Об этом пишет Reuters со ссылкой на шесть источников.

Собеседники агентства заметили, что контракт на поставку китайских ракет CM-302 практически согласован, однако стороны пока не определили сроки передачи вооружений.

«У Ирана есть военные соглашения и соглашения в области безопасности со своими союзниками, и сейчас подходящее время, чтобы воспользоваться этими соглашениями», — отметил представитель иранского министерства иностранных дел.

Автор статьи пояснил, что речь идет о сверхзвуковых ракетах с дальностью поражения около 290 км, чья ключевая особенность заключается в способности обходить корабельные системы ПВО за счет предельно малой высоты и высокой скорости полета.

Трамп пригрозил Ирану "плохим днем" при отказе от сделки

По мнению источников, появление таких ракет на вооружении Ирана серьезно усилит его ударный потенциал и создаст дополнительные риски для кораблей ВМС США, присутствующих в регионе.

Эти ракеты станут одним из самых передовых образцов военной техники, которые Китай передаст Ирану, и нарушат эмбарго ООН на поставки оружия, впервые введенное в 2006 году, заметил обозреватель.

Собеседники агентства уточнили, что переговоры Тегерана и Пекина по ракетам, начавшиеся как минимум два года назад, ускорились после 12-дневной войны между Израилем и Ираном в июне, в ходе которой США нанесли удары по ядерным объектам страны.

Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн сообщил, что США могут столкнуться с серьезными трудностями в случае военной операции против Ирана.