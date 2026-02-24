WP: США создали группировку из более чем 150 самолетов в районе Ирана

США нарастили свое присутствие вблизи Ирана, перебросив более 150 самолетов на базы в Европе и на Ближнем Востоке после того, как 17 февраля завершился без прорыва второй раунд ядерных переговоров между Вашингтоном и Тегераном. Об этом сообщает газета The Washington Post, ссылаясь на данные авиационных ресурсов и спутниковые снимки.

Нынешнее присутствие американских вооруженных сил в регионе является одним из крупнейших за более чем два десятилетия, со времен войны в Ираке в 2003 году, отмечает издание.

Наращивание сил происходит после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил атаковать Иран, если не будет достигнуто соглашение об ограничении иранской ядерной программы. Иранские официальные лица заявили, что соглашение возможно, но его достижение потребует времени.

Эксперты заявили, что это превзошло по масштабам наращивание военной мощи, наблюдавшееся до ударов США по иранской ядерной программе в июне 2025 года. Они отметили, что развертывание сил свидетельствует о многодневной кампании без наземного вторжения.

На борту военного корабля USS Gerald R. Ford, замеченного 23 февраля у берегов греческого острова Крит, находятся десятки дополнительных самолетов. Ford — второй авианосец, отправленный на Ближний Восток, и его прибытие означает, что примерно треть всех действующих американских кораблей теперь находится в регионе.

По информации CNN, руководство Корпуса стражей исламской революции станет одной из главных целей, если Соединенные Штаты примут решение о нанесении удара по Ирану.