У России нашли первый в мире межконтинентальный истребитель-бомбардировщик

Самолет Су-34 можно считать межконтинентальным истребителем-бомбардировщиком, который создала Россия первой в мире. Об этом пишет издание Military Watch Magazine (MWM).

Авторы публикации отмечают, что в настоящее время российский ударный истребитель Су-34 является самым дальнобойным тактическим боевым самолетом в мире.

Су-34, имеющий три подвесных внешних топливных бака, по оценке экспертов издания, способен без дозаправки преодолеть расстояние 8000 километров, в частности, совершить перелет из Москвы в Вашингтон.

Возможности Су-34 могут быть серьезно улучшены за счет новых ракет и двигательной установки, добавляет журнал.

