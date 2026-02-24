«Калашников» отгрузил востребованные на СВО укороченные АК

Концерн «Калашников» отгрузил заказчику первую в 2026 году партию укороченных автоматов АК-12К по государственному контракту. Об этом сообщила пресс-служба производителя.

«Изделие является крайне востребованным в зоне проведения специальной военной операции (СВО), объемы его выпуска в текущем году выросли значительно», — говорится в сообщении.

Укороченную версию АК-12 создали по запросам штурмовых и разведывательных подразделений Воздушно-десантных войск. Отмечается, что производство автомата организовали в кратчайшие сроки.

В концерне подчеркнули, что при меньших габаритах и массе АК-12К сохранил все качества полноразмерного автомата. Изделие комплектуют прибором малошумной стрельбы. АК-12К окрашивают по маскировочной схеме «Мультикам», которая получила положительные отзывы пользователей. Длина автомата без устройства малошумной стрельбы — 810 миллиметров.

В январе генеральный директор концерна «Калашников» Алан Лушников сообщил, что АК-12К спроектировали и запустили в производство за полгода.