Раскрыты главные изменения в армии России после начала СВО

С момента начала специальной военной операции (СВО) Вооруженные силы (ВС) России все чаще используют электронные системы, продумывая до мелочей каждую деталь боя.

Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил заместитель командира 810-й бригады морской пехоты, подполковник Иван Комаров, кавалер четырех орденов Мужества.

«Но современные реалии требуют нестандартного мышления. Сегодня все приходится продумывать до мелочей. С бумажными картами работаем все реже — мы живем в XXI веке, многое делается в электронных системах», — отметил офицер.

Комаров также указал, что Армия России успешно адаптируются к любым трудностям. В частности, он сослался на историю с отключением Starlink. Боец добавил, что российские военные уже активно используют альтернативные средства, решив проблему.

19 февраля Telegram-канал «Военный осведомитель» сообщил, что запуск первых спутников «Рассвет» станет шагом России в своему Starlink. Так издание прокомментировало заявление главы Минцифры России Максута Шадаева о том, что запуск первых 16 спутников системы «Рассвет», являющейся аналогом американского Starlink, планируется на первый квартал 2026 года.