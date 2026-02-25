Россия обсудила военное сотрудничество с поддержавшей Украину страной

Делегация Минобороны России провела переговоры с азербайджанской стороной, обсудив текущее взаимодействие и перспективы военного сотрудничества. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте Министерства обороны Азербайджана.

Российскую сторону возглавил начальник вооружения и заместитель главнокомандующего Воздушно-космических сил (ВКС) по вооружению генерал-полковник Юрий Грехов. Азербайджанскую делегацию представлял заместитель министра обороны и командующий Военно-воздушных сил (ВВС) генерал-лейтенант Намиг Исламзаде.

«На встрече было обсуждено текущее состояние военного сотрудничества между Азербайджаном и Россией, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес», — сказано в сообщении.

Ранее посол Киева в Баку Юрий Гусев заявил, что Украина высоко ценит и благодарит Азербайджан за солидарность с начала специальной военной операции (СВО).