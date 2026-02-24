Финляндия начнет захоронение ядерного топлива в 2026 году

Финляндия планирует начать окончательное захоронение отработавшего ядерного топлива в конце 2026 года. Об этом сообщает издательский дом Uutissuomalainen со ссылкой на компанию Posiva.

Глубокое геологическое хранилище «Онкало» построено на острове Олкилуото. Управление по радиационной и ядерной безопасности Финляндии намерено выдать лицензию на эксплуатацию объекта к концу июня. Сейчас на площадке проходят заключительные испытания перед пробной эксплуатацией. Все процессы автоматизированы и управляются дистанционно, пишет Деловой Петербург.

Хранилище расположено на глубине более 400 метров в гранитной породе. Отходы будут помещаться в герметичные медные капсулы и захораниваться в скальных полостях на глубине около 430 метров. Срок изоляции рассчитан на 100 тыс. лет.

Posiva получила разрешение на захоронение топлива с пяти энергоблоков финских АЭС — двух реакторов станции «Ловииса» и трех энергоблоков «Олкилуото». Общий объем составляет около 6500 тонн, или 3250 контейнеров.

Ввоз ядерных отходов из других стран в Финляндию запрещен законом. Однако в компании считают, что в будущем технологии окончательной утилизации могут стать экспортным направлением. По словам представителя Posiva Паси Туохимаа, в мире существует значительный спрос на подобные решения, а коммерческое подразделение Posiva Solutions уже сотрудничает с организациями, занимающимися обращением с радиоактивными отходами.

Финляндия разрабатывала технологию около 40 лет, а строительство подземного комплекса началось в 2004 году.

Принцип основан на долговременной изоляции отходов до снижения их радиоактивности. После утилизации активность топлива сокращается примерно до одной тысячной от первоначального уровня. До естественного уровня, сопоставимого с урановыми месторождениями, она может снизиться в течение 250 тыс. лет.

Стоимость проекта оценивалась примерно в 500 млн евро. С запуском «Онкало» Финляндия рассчитывает стать первой страной, начавшей промышленное окончательное захоронение отработавшего ядерного топлива.

В прошлом году на АЭС «Олкилуото» также стартовал эксперимент по сжиганию низкоактивных отходов, образующихся при техническом обслуживании, для производства тепла и электроэнергии.