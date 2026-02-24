«Фокус атак смещается»: военкоры прокомментировали теракт у Савеловского вокзала

Украинские спецслужбы сместили фокус атак на сотрудников полиции, а дата взрыва у Савеловского вокзала в Москве, в результате которого погиб старший лейтенант полиции, выбрана не случайно. Внимание на это обратили военкоры Александр Коц и Роман Сапоньков, пишет «Царьград».

Сегодня ночью к служебному автомобилю ДПС, дежурившему на площади у Савеловского вокзала в Москве подошел неизвестный, после чего прогремел взрыв. Один сотрудник Госавтоинспекции погиб, еще двое получили ранения и были доставлены в больницу.

По словам военного корреспондента Александра Коца, к экипажу ДПС у Савеловского вокзала пришел «биодрон», который спросил что-то у полицейских, а затем, когда они открыли окно, кинул в него пакет.

«Это ведь не первый подобный теракт, организованный украинскими спецслужбами», - заметил он.

Коц напомнил, что в декабре 2024 года в один день горели полицейские машины в Москве, Санкт-Петербурге и Твери. В мае 2025 года в Махачкале было нападение на наряд ДПС с ножами, в том же месяце в Санкт-Петербурге женщина разбила окно и бросила бутылку с зажигательной смесью в актовый зал 37‑го отдела полиции. А в ноябре 2025 года, снова в северной столице, у отдела ГИБДД полностью выгорела машина ДПС.

«Фокус атак смещается. Удар по ДПС и полиции, по их машинам и отделам - это попытка ударить по вертикали власти и безопасности, показать «уязвимость» государства», - считает Коц.

В свою очередь военкор Роман Сапоньков обратил внимание на то, что взрыв произошел 24 февраля - в годовщину начала спецоперации. И примечательно то, что «открыта террористическая война» именно против силовиков из системы МВД, которая сейчас «испытывает колоссальные нагрузки».

«И враг бьет в точку напряжения. Расчет на паралич системы. Второе, технология биодронов отлажена. От фейерверков в отделениях банков перешли сначала к поджогам полицейских машин, а теперь к взрывам и убийствам», - констатировал Сапоньков.

Ранее стало известно, что мужчина, осуществивший взрыв на Савеловском вокзале в Москве, является гражданином России и действовал по заданию украинских спецслужб. Он погиб в ходе теракта.