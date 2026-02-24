Военный аналитик и бывший американский разведчик Скотт Риттер рассказал, что за атаками ВСУ на объекты в Удмуртии стоят ЦРУ и британская MI-6. Об этом сообщает aif.ru.

По словам Риттера, разведданные Киеву поступили от западных спецслужб. Он назвал переговоры между РФ и Украиной при посредничестве США «уловкой», которая позволяет украинским войскам «выполнять грязную работу на настоящих врагов России».

Бывший разведчик отметил, что Вашингтон продолжает наращивать стратегический ядерный потенциал. Кроме того, западные страны стремятся раскачать «пятую колонну» в РФ, чтобы навредить стране. Риттер призвал Россию дать понять, что следующая атака НАТО на стратегическую российскую инфраструктуру будет последней.

Напомним, что 21 февраля глава Удмуртии Александр Бречалов заявил об украинской атаке по одному из объектов на территории региона. Пострадали 11 человек.