В США оценили крупнейшие танковые силы в мире

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) обладает крупнейшими танковыми силами в мире. В арсенале Пекина почти семь тысяч современных машин, пишет американское издание 19FortyFive.
Автор подчеркнул, что Пекин активно работает над обновлением танкового парка, заменяя устаревающие платформы новыми моделями. Танковые силы НОАК основаны на трех машинах. Ведущими танками стали Type 99 и модернизированный Type 99A — всего было выпущено около 1,3 тысячи машин этого типа.
При этом самым распространенным остается Type 96, принятый на вооружение в середине 1990-х годов. Считается, что для сухопутных войск НОАК выпустили более 2,5 тысячи Type 96A и Type 96B. Автор подчеркнул, что эти машины обеспечивают Пекину надежную базу для создания модернизированных моделей.
Третьим танком в арсенале НОАК стал легкий Type 15. Машина весом около 35 тонн может уверенно действовать в горных районах, в которых 50-тонные машины сталкиваются с ограничениями.
В декабре в Китае заметили новый танк неизвестной модели, который может быть экспортной модификацией. Башню машины прикрыли брезентовым чехлом, скрывающим вооружение танка.