Атомный авианосец США затопило фекалиями у берегов Ирана

Атомный авианосец ВМС США Gerald R. Ford, выдвинутый в зону досягаемости иранской территории для возможного нанесения удара, столкнулся с неожиданной технической проблемой. На борту корабля произошел серьезный сбой в работе канализационной системы — прорыв привел к затоплению внутренних помещений сточными водами, а большинство из 650 туалетов вышли из строя, сообщает Gulf News.

Уточняется, что сложности связаны с вакуумной системой сбора и утилизации отходов VCHT, которая перестала функционировать должным образом. Учитывая, что экипаж авианосца насчитывает около 4000 человек, ситуация грозит нарушить выполнение боевых задач.

Стоимость самого дорогого авианосца в мире составляет 13 миллиардов долларов. Инцидент с прорывом канализации произошел в момент, когда в регионе сохраняется повышенная напряженность: переговоры с Ираном не приносят результатов, военное присутствие США усиливается, а в Израиле объявлена высокая степень боеготовности.

Ранее CBS со ссылкой на источники сообщила, что президент США Дональд Трамп выражает недовольство тем, что его советники не могут гарантировать успех единственного военного удара по Ирану без риска затяжной конфронтации. По данным телеканала, Трамп настаивает на предоставлении вариантов, которые позволили бы нанести «сокрушительный удар», способный заставить Тегеран вернуться к переговорам на выгодных для Вашингтона условиях.