В США оценили особенность российского «Опустошителя»

У российского Ми-28 («Опустошитель») есть потайной отсек для спасения летчиков. Интересную особенность вертолета прокомментировало американское издание TWZ.

Портал отмечает, что размещаемый в хвостовой части достаточно тесный отсек вмещает двух-трех человек, а его наличие позволяет использовать Ми-28 для эвакуации раненых.

«Несмотря на все изменения, произошедшие с Ми-28 с момента его первого появления, его чрезвычайно компактный отсек для пассажиров остается одной из самых необычных его особенностей», — заключается в публикации.

Ранее издание Military Watch Magazine признало, что ключевую роль в противодействии бронетехнике Вооруженных сил Украины в ходе конфликта играет российский вертолет Ми-28.

Также в феврале TWZ заметило, что российские вертолеты Ми-28НЭ в Иране могли бы заменить AH-1J International Cobra, приобретенные Тегераном у Вашингтона около полувека назад.