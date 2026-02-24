Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» уничтожил командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) с тайными ходами на специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в Минобороны России, передает РЕН ТВ.

Командир боевой машины 385-й гвардейской артиллерийской бригады группировки войск «Центр» Рашид Салихов поделился, что по пункту противника отработали 16 фугасными снарядами на красноармейском направлении. Как утверждает Салихов, российские бойцы действуют жестко и наводят шороху.

Цель располагалась на расстоянии примерно 20 километров. Точным ударом российские военные уничтожили всю инфраструктуру командного пункта противника, разрушили перекрытия и разбомбили потайные ходы.

Накануне стало известно, что Вооруженные силы России нанесли удары по объектам ВСУ в 148 районах.