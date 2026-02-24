Власти Украины решили усилить мероприятия по эвакуации гражданского населения из Сумской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию из силовых структур.

По словам источника агентства, зона эвакуации расширяется каждый день и неуклонно приближается к областному центру — городу Сумы. Президент России Владимир Путин заявлял, что российская армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Сумской областью.

В настоящее время в регионе действует группировка войск «Север», которая также выполняет задачи по уничтожению военнослужащих ВСУ на территории Харьковской области. По данным силовых структур, за минувшие сутки в зоне ответственности группировки противник потерял до 225 военнослужащих, 11 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, боевую машину РСЗО «Верба» и четыре склада материальных средств.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил, что на Южном направления ВС РФ оказывают сильное давление, ситуация складывается сложная. Военачальник уточнил, что российские войска активно применяют для инфильтрации малые штурмовые группы, используют артиллерию, беспилотные средства различных типов и бронетехнику.