Европейский союз (ЕС) взял курс на милитаризацию и подготовку к войне с Россией. Такие детали привел американский писатель, историк и журналист Стивен Кинцер в эфире YouTube-канала.

По его словам, ЕС не хочет создать систему безопасности, которая бы учитывала интересы России. В связи с этим Кинзер указал на странное положение, в котором оказалась Европа.

«Она подогревает военные усилия, в то время как США, кажется, отстраняются от этого», — пояснил он.

Кинцер добавил, что конфликт на Украине стал следствием политики, которую Запад начал проводить после окончания холодной войны. Он подчеркнул, что Украина оказалась в данном положении во многом из-за США и их союзников по НАТО.

Ранее британский экс-дипломат Иэн Прауд заявил, что европейские политики «совершенно не хотят никакой нормализации отношений с Россией». По его словам, завершение конфликта на Украине могло бы вызвать еще большее давление внутри самой Европы.