Британия сообщила о создании штаба для многонациональных сил на Украине

Власти Великобритании объявили о формировании штаба численностью 70 человек в рамках создания многонациональных сил для Украины. Соответствующее заявление опубликовано на сайте британского правительства.

В нём также уточняется, что подготовка к развёртыванию британских войск поддерживается финансированием в размере 200 миллионов фунтов (около 270 миллионов долларов), выделенным правительством. Ранее в январе Минобороны Великобритании сообщало об этих средствах как о подготовке к возможному размещению войск на Украине.

Британия начала подготовку пилотов для ВСУ

Кроме того, Лондон анонсировал пакет дополнительной помощи Киеву, включая финансирование энергетической инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что Великобритания приступила к обучению украинских военнослужащих, которые впоследствии станут инструкторами по пилотированию боевых вертолётов.