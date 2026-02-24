Иностранные наемники, воюющие на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) предлагают российским силовикам сдать украинские позиции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представитель российских силовых структур.

По словам собеседника агентства иностранных наемников готовы за криптовалюту передать координаты украинских позиций, в том числе собственные после ухода из пункта временной дислокации. Он подчеркнул, что подобные прецеденты уже имеются.

В подвалах на линии фронта массово находят замерзших наемников

Кроме того, в ведомстве рассказали, что иностранцы в рядах ВСУ обращаются к российской стороне с просьбой помочь вернуться на родину. Источник отметил, что имеются десятки подобных обращений.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник назвал число иностранных наемников, которые участвовали в боевых действиях на стороне украинской армии. Он также заявил, что иностранцы теряют интерес к ВСУ, поскольку они понимают последствия.