Минобороны отчиталось об уничтоженных над Россией БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за три часа уничтожили 24 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ в соцсетях.

С 20:00 до 23:00 мск 23 февраля девять дронов сбито над акваторией Чёрного моря, семь — над Белгородской областью, шесть — над Краснодарским краем. Ещё один БПЛА ликвидирован над Крымом и один — над Азовским морем.

Все перехваченные аппараты относились к самолётному типу, уточнили в ведомстве. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.