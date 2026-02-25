Силы ПВО за шесть часов уничтожили 13 украинских беспилотников над Россией

Средства ПВО за шесть часов уничтожили 13 украинских беспилотников над российскими регионами и акваторией Чёрного моря.

Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, с 14:00 до 20:00 мск сбили пять БПЛА над акваторией Чёрного моря, по три — над Курской областью и Крымом, а также два — над Брянской областью.

Ранее сообщалось, что при атаке дрона ВСУ в селе Марково Глушковского района Курской области погиб мужчина.