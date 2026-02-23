Украина «постепенно» терпит поражение в вооруженном конфликте с Россией.
Такую точку зрения высказал военный аналитик британского телеканала Sky News Шон Белл.
В свою очередь, Россия наладила производство военной продукции, необходимой для победы в любом конфликте, и успешно справилась с санкциями, продолжая сотрудничать с другими странами и получать значительную прибыль, добавил эксперт.
Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский признал превосходство России в воздухе. Он отметил, что у российской стороны наблюдается значительное преимущество при использовании управляемых авиабомб и крылатых и баллистических ракет.