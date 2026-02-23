В ходе силовой мобилизации в Винницкой области, что на западе Украины, полицейский открыл огонь, пишет местное издание "Страна.ua".

В Казатине (Винницкая область) полиция, по данным издания, открыла огонь во время мобилизации. Очевидцы рассказали изданию, что все произошло, когда мужчину избивали, а прохожие пытались его освободить.

«Полицейские произвели несколько выстрелов», - говорится в публикации.

Власти страны столкнулись с острой нехваткой личного состава в ВСУ. Насильственные действия сотрудников ТЦК (военкоматов) по задержанию подлежащих мобилизации граждан приводят к скандалам и вызывают протесты у населения. В Сети распространены видео силовой мобилизации в украинскую армию - на кадрах представители местных военкоматов увозят мужчин, нередко применяя к ним силу.

Также сегодня стало известно, что на востоке Украины из-за взрыва в лицее пострадали дети.