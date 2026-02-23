Журналист RT показал последствия удара ВСУ по Белгородской области

Корреспондент RT Игорь Курашенко показал последствия удара ВСУ по посёлку Комсомольский Белгородской области.

Видео публикует Telegram-канал RT.

Журналист отметил, что Украина находится в 23 км от населённого пункта.

«Буквально вчера ещё это была терраса. Летом здесь пили чай, кофе, отдыхали. Сейчас вообще весь этот дом полностью разрушен. Это одно из последствий массированной атаки со стороны Украины вчерашней ночью», — рассказал корреспондент.

Курашенко отметил, что местные власти работают над оповещением жителей об угрозах атак со стороны ВСУ.

Накануне в результате целенаправленного удара украинского FPV-дрона по гражданскому автомобилю в белгородском посёлке Малиновка погиб мирный житель.