Главком ВСУ заявил о сложной ситуации на одном из направлений

На Южном направления ВС РФ оказывают сильное давление, ситуация складывается сложная, пожаловался главком ВСУ Александр Сырский. Об этом пишет «Газета.Ru».

Военачальник уточнил, что российские войска активно применяют для инфильтрации малые штурмовые группы, используют артиллерию, беспилотные средства различных типов и бронетехнику.

«Ситуация на этом участке сложная», — подчеркнул Сырский.

Военный эксперт Андрей Марочко заметил, в свою очередь, что российские бойцы готовят плацдармы для наступления на Орехов в Запорожской области, ВСУ пытаются стабилизировать фронт. По его словам, на ореховском участке идут серьезные боевые действия.

Ранее военный обозреватель сообщил, что на ореховском направлении ВС РФ пересекли трассу к югу от села Новоданиловка и закрепились в опорнике.

На том же направлении удалось зайти в Новоандреевку. На запорожском направлении штурмовики продвинулись на участке шириной 5 км, а в Приморском — на 1 км по жилой застройке села.