ВСУ атаковали пассажирский автобус в Брянской области

Украинские военные атаковали в Брянской области двигающийся маршрутный автобус, в котором находились пассажиры. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

Атака зафиксирована в поселке Белая Березка в Трубчевском районе. Глава Брянской области уточнил, что удар был нанесен с помощью дронов-камикадзе.

По словам Богомаза, в результате случившегося никто не пострадал. Однако автобус получил повреждения. В настоящее время на месте происшествия задействованы оперативные и экстренные службы.

Ранее двое мирных жителей получили ранения при атаке украинских дронов в Белгородской области. Один из инцидентов произошел в поселке Степное: FPV-дрон ударил по легковому автомобилю. Водитель обратился в больницу, ему диагностировали минно-взрывную травму и осколочные ранения спины и мягких тканей ноги.

Медики оказали пострадавшему необходимую помощь. Еще один мужчина пострадал при детонации БПЛА в поселке Борисовка. Он получил минно-взрывную травму, осколочные ранения лица и руки. Его доставили в городскую больницу Белгорода.