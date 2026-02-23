Возможности ВСУ пойти в наступление оценили

На сегодняшний день возможностей Вооруженных сил Украины (ВСУ) хватает только на удерживание позиций и постепенное отступление. Таким мнением поделился военный аналитик, историк сил ПВО Юрий Кнутов в беседе с журналистами «МК».
Эксперт обратил внимание на заявления, прозвучавшие в Верховной Раде. Там сказали, что численности украинской армии хватает лишь для обороны, в то время как любые попытки контратаковать не являются обоснованными и ведут только к гибели личного состава.
В этой связи говорить о том, что ВСУ могли бы весной начать контрнаступление, — достаточно смелое суждение, подчеркнул историк.
По его словам, продвижение ВС России в Днепропетровской области является тревожным сигналом для Киева.
Ранее политолог и военный эксперт Олег Глазунов в беседе с «Лентой.ру» рассказал, что у Украины еще есть молодежь, для пополнения ВСУ. По его прогнозам, Киев может пойти на то, чтобы начать призывать в армию 18-летних для восполнения резервов.