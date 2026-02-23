Медведев обратился с призывом к российским военным

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев 23 февраля поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества, вручил награды бойцам СВО и призвал беречь себя и близких, отметив важность цены победы.

© РИА "ФедералПресс"

В преддверие праздника Дмитрий Медведев встретился с военными и лично отметил отличившихся в боях участников специальной военной операции.

«Берегите себя, берегите своих близких, потому что нам победа нужна, но цена победы имеет значение», — сказал он в беседе, видео которой выложено в его канале в Max.

Зампред Совбеза также поблагодарил награжденных за службу Родине от имени президента Владимира Путина, Верховного главнокомандующего, и коллег из Минобороны.

«Я еще раз хочу всех награжденных поздравить с государственными наградами, всех поблагодарить за службу Родине. Выразить вам признательность от главы государства, верховного главнокомандующего нашей страны [Владимира Путина], от моих коллег, естественно, присутствующих коллег из министерства обороны», — подытожил Медведев.

Ранее стало известно, что Владимир Путин поздравил россиян с 23 февраля и наградил героев СВО в Кремле.