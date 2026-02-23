Иностранные медики в составе подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) вырезали органы у раненных украинских солдат. Об этом сообщил военный эксперт, участник СВО и советник главы ДНР Ян Гагин.

— Еще с 2014 года мы сталкивались с этим: приезжали иностранные медики под охраной военных, занимались изъятием органов — и у раненых украинских военнослужащих, и у гражданского населения. Наши бойцы находили тела с изъятыми органами. Доказательств много, — сообщил он.

Бойцы ВСУ, по его словам, пытались выступать против изъятия органов у своих сослуживцев, обнародовав эти факты в Сети. Однако этот «бунт» был жестоко подавлен командирами.

Гагин подчеркнул, что все эти факты должны войти в обвинительное заключение в новом Нюрнбергском процессе против «фашизма XXI века», сообщает News.ru.

Солдатам российской армии летом 2025 года удалось взять в плен одного из боевиков 126-й бригады ВСУ. При осмотре его телефона были обнаружены кадры работы так называемых черных трансплантологов, которые он отправлял своей сестре. Найденное видео подтверждает наличие этих «специалистов» на переднем крае обороны украинской армии.

По словам официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой, Запад продвигает черную трансплантологию на Украине, используя органы погибших на фронте солдат ВСУ — свидетельства об этом найдены на их телах в местах сражений.