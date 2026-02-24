Зеленский призвал страны НАТО разместить войска на границе Украины

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Польшу и страны Прибалтики разместить свои военные контингенты на границе Украины и Белоруссии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на AFP.

© Газета.ru

Зеленский обратился к лидерам этих стран. Он напомнил, как те заявляли, что Белоруссия для них является угрозой.

«Если вы говорите, что Белоруссия является такой же угрозой для ваших стран, как Россия для нас, то почему бы тогда на границе... Украина-Белоруссия, на первой линии не стоять вашим войскам?», — сказал он.

Вместе с тем Зеленский уточнил, что Польша пока не предлагала выставить свой военный контингент на территории Украины

До этого в интервью украинскому изданию «Зеркало» Зеленский заявил, что Россия и Белоруссия готовят совместные военные учения с «большими рисками» для Украины.

В свою очередь директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук не исключил проведения учений с Белоруссией по отработке применения нестратегического ядерного оружия (НСЯО).

Ранее Зеленский признался, что два года жил в бункере.