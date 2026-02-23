Каллас «собирается» сократить российскую армию

Глава европейской дипломатии Кая Каллас призвала глав МИД стран-членов Евросоюза добиваться от Москвы сокращения численности армии РФ, однако не назвала конкретных параметров.

«Если будут ограничения армии Украины, то должны быть и ограничения армии России», - заявила Каллас по прибытии на встречу министров иностранных дел стран-членов Евросоюза.

На вопрос украинских журналистов о том, какой размер ВС РФ она считает оптимальным, глава дипслужбы Евросоюза не смогла ответить. Она лишь отметила, что данный вопрос «не к ней».

При этом Каллас считает, что только она остается единственным европейским чиновником, который поднимает тему ограничения численности российской армии. Она уверена, что «важнее не кто будет говорить с Россией, а что Брюссель будет от нее требовать». Каллас подчеркнула, что ЕС «должен требовать как можно больше». Цель - «чтобы получить хоть что-то».