Гладков сообщил о повреждениях храма в Белгороде после атаки ВСУ

В результате атаки со стороны Украины на Белгород оказался поврежден купол храма святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По словам главы региона, Белгород подвергся двум массированным ракетным обстрелам с применением 15 боеприпасов и атакам 10 беспилотников. Гладков уточнил, что пять дронов были сбиты.

«Повреждены... купол храма святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии», — написал губернатор.

Согласно его сообщению, пострадали также 13 квартир в восьми многоквартирных домах, два частных дома, 38 автомобилей, три коммерческих объекта и один социальный, а также техника на территории производственного предприятия.

ВСУ атаковали российский «регион номер один»

22 февраля Гладков также сообщал о массированной атаке дронов Вооруженных сил Украины на Белгородскую область. По его словам, за сутки украинские войска выпустил в сторону региона 203 беспилотника, 121 из которых удалось обнаружить и сбить. Под удар попали 55 населенных пунктов в 16 муниципалитетах, уточнил Гладков. Кроме того, по территории области было выпущено 12 снарядов.