Названо оружие, вызывающее панику у ВСУ

Российские дроны различных типов подвергают солдат ВСУ постоянной опасности при передвижении в зоне боевых действий, рассказали украинские военные телеканалу Sky News.

Боец ВСУ отметил, что ежедневно сталкивается с трудностями при транспортировке грузов.

«Это происходит два-три раза в день: обледенелые дороги, беспилотники и русские. Опаснее не придумаешь. Угрозы появляются отовсюду — за считанные секунды», — пояснил военный.

Он добавил, что логистика в зоне боевых действий стала настоящим кошмаром для ВСУ из-за развития технологий и применения дронов.

«Если противник обнаружит транспортное средство, его с большой вероятностью быстро уничтожат», — пожаловался собеседник телеканала.

Массовое, тотальное применение дронов, по словам военных экспертов, приводит также к тому, что украинские операторы БПЛА паникуют, сбивают свои же дроны, не успевая отличить их от российских.

Ранее сообщалось, что российские военные начали активно применять новые дроны «Упырь-18».

Беспилотники получили свое необычное название за 18-дюймовую раму. Они способны нести на себе 10-килограммовую мину на десятки километров, поражать укрепленные блиндажи и позиции противника.