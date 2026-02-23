В районе Новопавловки Днепропетровской области уничтожены трое солдат 46-й аэромобильной бригады ВСУ.

© Российская Газета

"Украинские десантники решили оказать сопротивление нашим штурмовикам. Теперь лежи горкой", - написал канал "Работайте, братья!"

При досмотре убитых солдат найден исправный телефон, а в нем - групповая фотография отряда, к которому они принадлежали. Два десятка достаточно бедно экипированных десантников окружили картонную коробку с какими-то пакетиками - по всей видимости, гуманитарной помощью.

На снимок попали и те трое, что лежат теперь под Новопавловкой.

Ранее стало известно о ликвидации медийных боевиков из штурмового полка "Шквал". Их казарму накрыло комбинированным ударов артиллерии и дронов ВС РФ.