Армия РФ ударила по используемым в интересах ВСУ объектам инфраструктуры
Российские военные нанесли поражение объектам транспортной, энергетической и топливной инфраструктуры Украины, которые использовались в интересах украинской армии. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Кроме того, ВС РФ ударили по пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 148 районах.
ВСУ атаковали российский «регион номер один»
В ведомстве отметили, что удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.