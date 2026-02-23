Армия РФ ударила по используемым в интересах ВСУ объектам инфраструктуры

Российские военные нанесли поражение объектам транспортной, энергетической и топливной инфраструктуры Украины, которые использовались в интересах украинской армии. Об этом сообщило Минобороны РФ.

© Российская Газета

Кроме того, ВС РФ ударили по пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 148 районах.

ВСУ атаковали российский «регион номер один»

В ведомстве отметили, что удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.