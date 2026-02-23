Журналисты узнали, как сложилась судьба экипажа легендарного танка «Алёша»

По данным портала "Хроника новостей", прошло три года с момента легендарного сражения танка «Алёша», и жизни его экипажа кардинально изменились. Военнослужащие, проявившие исключительное мужество, теперь посвящают себя учёбе в различных регионах страны, от Москвы до самой Якутии, а некоторые даже начали политическую карьеру.

© Московский Комсомолец

Сам танк-герой нашёл своё место в парке «Патриот», служа немым свидетельством их доблести. Президент России Владимир Путин лично отметил их самоотверженный подвиг государственными наградами.

Александр Леваков, успешно завершив обучение в академии, продолжает службу в столице, поддерживая связь с боевыми товарищами.

Филипп Евсеев и Алексей Неустроев, чьи корни уходят в Якутию, углубляют свои знания: Филипп обучается в Северо-Восточном федеральном университете, а Алексей — в Президентской академии в Москве. Оба получили жилищную поддержку от родного региона, и Алексей уже создал семью.

Илья Гаврилов, ответственный за корректировку огня, вернулся в строй и посвятил себя обучению молодого поколения управлению беспилотниками, параллельно стремясь к получению гражданской специальности.

Расим Баксиков, заменивший в критический момент раненого механика-водителя, теперь занимает высокий пост заместителя министра труда Республики Татарстан и является избранным депутатом Государственного Совета республики. Оставив военную службу, он активно занимается научной деятельностью, работая над диссертацией, и продолжает вносить вклад в общественную жизнь.

Легендарная боевая машина Т-80БВ, после своего триумфа, установлена в парке «Патриот» как символ непреклонной отваги. Экипаж сохранил тёплые дружеские связи и регулярно встречается, вспоминая пережитое.

Широкую известность история «Алёши» приобрела летом 2023 года после публикации видео, запечатлевшего неравный бой российской боевой машины с значительными силами противника на Запорожском направлении. Несмотря на численное превосходство противника, экипаж принял решение вступить в бой. В результате были уничтожены два танка Т-72Б, один бронетранспортёр М113 и пять бронеавтомобилей MaxxPro вместе с личным составом. Танкисты, ставшие героями, кратко описали свою успешную операцию по разгрому вражеской бронегруппы.

Впоследствии Президент Владимир Путин лично наградил членов экипажа за этот выдающийся подвиг, который получил резонанс и на украинской стороне, где все участники боя были внесены в базу данных «Миротворец».