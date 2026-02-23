Ликвидирован украинский политик Бельский, ставший офицером ССО

В зоне спецоперации уничтожен капитан 8-го полка сил специальных операций Украины капитан Андрей Бельский.

© Российская Газета

Об этом сообщила мэрия населенного пункта Городок в Хмельницкой области, откуда Бельский родом. Офицеру было 39 лет, у него осталась дочь.

До 2014 года военный был политиком, состоял в Партии регионов Виктора Януковича и дослужился до вице-мэра Городка. После евромайдана Андрей Бельский резко изменил взгляды, стал активным националистом, записался добровольцем в армию и отправился в карательную экспедицию на Донбасс.

Проявил себя идейным боевиком и сделал военную карьеру, став офицером ССО. Ликвидировали мастера политического слалома 21 февраля.