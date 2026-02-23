Дроны ВСУ повредили объекты энергетики в Воронеже

Падение обломков дрона ВСУ пришлось на один из объектов энергетической инфраструктуры Воронежа, из-за чего в двух районах города возникли временные перебои с подачей электроэнергии. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Обломки уничтоженной высокоскоростной цели упали на один из объектов энергетики Воронежа. В результате в двух районах города наблюдались краткосрочные проблемы с энергоснабжением потребителей», — написал глава области в своем telegram-канале.

Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких

Всего в регионе было сбито и уничтожено 14 украинских беспилотников и одна высокоскоростная цель. По словам Гусева, никто из мирных жителей не пострадал.

Ранее в промышленной зоне Альметьевска в Татарстане возник пожар, вызванный падением фрагментов беспилотников ВСУ. На месте происшествия работают подразделения экстренных служб. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.