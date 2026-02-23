Способность Украины пополнять ряды ВСУ оценили

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) еще есть резервы, чтобы пополнять свой состав в ближайшие годы, но затем может наступить демографическая катастрофа, считает политолог, военный эксперт Олег Глазунов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее в Генштабе ВС РФ заявили, что с начала специальной военной операции (СВО) ВСУ потеряли уже более 1,5 миллиона человек. При этом только в 2025 году потери украинской армии превысили 520 тысяч солдат.

Глазунов считает, что у ВСУ еще хватит сил на ближайшие пару лет, чтобы сопротивляться России. Он связал это с очень жесткой пропагандой на Украине и предположил, что власти могут начать призывать в армию 18-летних, чтобы восполнять резервы.

«Еще не призывали и 18-летних, то есть студентов. Они, кстати, планируют призывать и 16-летних, то есть давать им в руки оружие, когда уже совсем никого не останется. Поэтому еще на пару лет, я думаю, у них хватит сил, людей, молодежи. Но вопрос стоит не в том, что хватит на пару лет. Вопрос стоит в том, кто потом останется в стране. Это будут такие потери, что не будет будущего у страны», — сказал военный эксперт.

Он добавил, что сейчас в ВСУ нет ротации, многие военнослужащие находятся на передовой уже 4 года, и новобранцы без подготовки также попадают сразу на фронт. При такой системе Украина в будущем рискует столкнуться с демографической катастрофой, при которой восстанавливать страну после завершения конфликта будет уже некому, заключил Глазунов.

