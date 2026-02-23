Американский военный аналитик Андрей Мартьянов заявил, что Пентагон радикально сократил поддержку Украины. По его словам, объем помощи уменьшился в 40 раз. Об этом он сказал в интервью Гарленду Никсону на YouTube.

Мартьянов связал это решение с оценкой ситуации на поле боя. Он выразил мнение, что западные страны столкнулись с серьезными трудностями и изменили подход к поддержке Киева.

Эксперт также считает, что введение новых санкций против России связано с изменением стратегии Запада.

Официальных подтверждений заявлений о сокращении помощи в указанном объеме в публикации не приводится.

Российские власти ранее неоднократно заявляли, что поставки вооружений Украине не способствуют урегулированию и лишь затягивают конфликт. Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия готова отвечать на возникающие угрозы военно-техническими мерами.