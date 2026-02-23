© Московский Комсомолец

Бойцы спецназа «Ахмат» и подразделений российской группировки «Север» вступили в боестолкновение с 21-й отдельной механизированной бригадой ВСУ в Сумской области. Об этом РИА Новости сообщил командир группы «Пресса» спецназа с позывным Сальза.

По его словам, подразделение, которое называют «шведским», понесло потери. Такое неофициальное название бригада получила из-за подготовки части личного состава на полигонах стран НАТО и использования шведской бронетехники и вооружения.

Командир уточнил, что ранее 21-я бригада участвовала в боях на Курском направлении, после чего была выведена из зоны активных действий из-за потерь. В конце прошлого года ее подразделения вновь были замечены на одном из участков в Сумской области.

По утверждению собеседника агентства, бойцы «Ахмата» принимали участие в противостоянии с этой бригадой и нанесли ей новый урон. Независимого подтверждения этим заявлениям не приводится.

