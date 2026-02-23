Российские морпехи уничтожили два танка ВСУ на Красноармейском направлении. Об этом РИА Новости сообщил старший оператор беспилотных систем 55-й гвардейской дивизии морской пехоты с позывным Муртик.

По его словам, бронетехника была обнаружена во время воздушной разведки. После выявления целей к ним были направлены ударные беспилотники.

«В результате массированного удара беспилотниками мы уничтожили два танка», — рассказал военнослужащий, добавив, что техника сгорела.

Ранее в Минобороны России заявили, что расчёты ударных дронов войск беспилотных систем в составе группировки войск «Север» уничтожили тяжёлые боевые квадрокоптеры R-18, замаскированные укрытия, блиндажи ВСУ, а также самих украинских оккупантов в Сумской области.