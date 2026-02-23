В Сочи 23 февраля объявили об угрозе атаки БПЛА на город

Мэр Сочи Андрей Прошунин сегодня утром в своем Telegram-канале сообщил, что на территории города Сочи объявлена угроза атаки украинских беспилотников.

Глава курорта обратился к местным жителям и туристам не подходить к окнам и укрыться в комнате, окна которой не выходят на море или в помещении без окон.

Прошунин также напомнил о запрете съемки и публикации в соцсетях работы ПВО, дронов и их обломков, работы сотрудников специальных и оперативных служб.

Кроме того, по информации Росавиации, в это же время для обеспечения безопасности полетов были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи.