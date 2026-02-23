США увеличили число военных самолетов на базах вокруг Ирана

США значительно увеличили число военных самолётов на базах в Иордании и Саудовской Аравии. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на спутниковые снимки и экспертные оценки.

Газета отмечает, что США уже располагали примерно пятью авиакрыльями — командными соединениями численностью около 70 самолётов каждое — на базах в Иордании, Кувейте, Катаре, Саудовской Аравии и Объединённых Арабских Эмиратах.

«К ним были добавлены ещё два авиакрыла с авианосцев USS Abraham Lincoln и USS Gerald R. Ford», — говорится в статье.

Уточняется, что эти соединения включают десятки самолётов и вертолётов, в том числе истребители F-18, самолёты радиоэлектронной борьбы EA-18 Growler, самолёты дальнего радиолокационного обнаружения E-2, а также транспортную авиацию.

Ранее американская газета The New York Times со ссылкой на спутниковые снимки и полётные данные сообщила о резком увеличении числа военных самолётов США на территории Иордании на фоне обострения отношений с Ираном.