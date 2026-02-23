Создатель американской ЧВК присоединился к разработчику дронов на Украине

Эрик Принс, основатель американской частной военной компании (ЧВК) Blackwater, начал сотрудничество с украинским стартапом Swarmer, который разрабатывает программное обеспечение для беспилотных систем. Об этом сообщила газета Guardian со ссылкой на источники.

© Lenta.ru

«Swarmer, специализирующийся на ПО для БПЛА, подал заявку на первичное публичное размещение акций и нанял на работу Принса», — отмечается в публикации.

Согласно информации издания, компания назначила Принса в должность неисполнительного директора с целью привлечения инвестиций после IPO.

В сентябре прошлого года сообщалось, что Принс захотел купить украинские компании, производящие дроны. По данным The Guardian, Принс искал встреч с представителями оборонных компаний по производству беспилотников. По версии Guardian, создателю американской ЧВК могут быть интересны украинские военные технологии в этой области.