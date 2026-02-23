Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества.

Его обращение к солдатам, матросам, сержантам, старшинам, прапорщикам, мичманам, офицерам, а также к ветеранам Великой Отечественной войны, боевых действий и военной службы опубликовано в Telegram-канале Минобороны РФ.

Министр отметил, что 23 февраля - это поистине всенародный праздник, который олицетворяет доблестные вехи истории России, преемственность лучших ратных традиций, служит сохранению памяти о мужестве воинов, которые в разные годы самоотверженно боролись за свободу и независимость Отчизны.

Нынешнее поколение военнослужащих, равняясь на подвиги героев, с честью выполняет свой воинский долг, неизменно демонстрируя высокий профессионализм, стойкость и взаимовыручку, отметил Белоусов.

В условиях специальной военной операции военнослужащие действуют четко и решительно, проявляют несгибаемую волю, отвагу и преданность Родине, надежно защищают военно-политические интересы государства и мирную жизнь граждан, подчеркнул глава Минобороны.

Он выразил уверенность в том, что личный состав Вооруженных Сил и впредь будет твердо стоять на страже безопасности России и ее стабильного, суверенного развития.

Белоусов поблагодарил за добросовестную службу и пожелал крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых свершений!