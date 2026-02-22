Основатель ЧВК Blackwater присоединился к дроновому стартапу Украины

Основатель ЧВК Blackwater (США) Эрик Принс вошёл в руководство Swarmer — украинского стартапа, который специализируется на разработке программного обеспечения для БПЛА.

© Global look

Об этом пишет The Guardian.

«Принс <...> искал сотрудничества с беспилотным сектором Украины, недавние документы Комиссии по ценным бумагам и биржам подтверждают, что он действительно этого хочет», — указано в публикации.

Swarmer привлек Принса в качестве неисполнительного председателя совета директоров.

Принс и представители Swarmer отказались комментировать информацию.