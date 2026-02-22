ПВО за четыре часа уничтожила 130 дронов ВСУ

Дежурные средства противовоздушной обороны за четыре часа уничтожили 130 украинских БПЛА, пытавшихся атаковать цели на территории России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В небе над территорией Брянской области перехватили и уничтожили 65 дронов.

Над Московским регионом сбили 20 беспилотников.

В небе над Белгородской и Калужской областями ликвидировали по 20 и 14 беспилотников соответственно.

Четыре БПЛА сбили над Тверской областью, еще один - над Тульской.

Все воздушные цели относились к самолетному типу. Их уничтожение осуществлялось в период с 16:00 до 20:00 мск.