Дания срочно эвакуировала члена экипажа подлодки США у побережья Гренландии

Датские военные срочно эвакуировали члена экипажа американской подводной лодки у берегов Гренландии, после того как президент США Дональд Трамп объявил о планах направить в регион плавучий госпиталь для заботы о жителях острова. Об этом пишет The Independent.

© Газета.Ru

Датское объединенное арктическое командование провело операцию вечером 21 февраля в 13 км от Нуука, столицы Гренландии. Члена экипажа, которому потребовалась помощь врачей, забрал вертолет и доставил в больницу острова для оказания неотложной медицинской помощи.

Накануне Трамп заявил, что США направят госпитальное судно к берегам Гренландии. По его словам, о жителях острова «никто не думает», и США намерены позаботиться о многих больных людях.

Однако премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен отверг эту инициативу. На острове приняли ее к сведению и выразили американскому лидеру благодарность. При этом Нильсен отметил, что в Гренландии, в отличие от США, есть бесплатное государственное здравоохранение.

Гренландия — часть Дании. В 2009 году остров получил от королевства автономию с возможностью самоуправления. Трамп неоднократно заявлял, что остров должен войти в состав Соединенных Штатов.