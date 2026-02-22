Показатели украинских войск уступают российским практически на всех участках фронта.

© Globl look

Об этом сообщает The Times со ссылкой на западные источники в оборонных структурах.

«Украинские части количественно уступают в личном составе и оснащении во многих, если не во всех районах линии фронта», — говорится в публикации.

По данным издания, ВСУ испытывают острый дефицит операторов дронов и пехоты для их поддержки.

Украинский офицер признал, что Россия полностью использует своё преимущество на всех уровнях — от тактического до стратегического.

Он также подтвердил абсолютное превосходство российской авиации и тактических баллистических ракет.

Ранее украинский главком Александр Сырский признал, что армия России имеет преимущество над ВСУ в воздухе.