Times: ВСУ уступают России в численности и оснащении по всему фронту
Показатели украинских войск уступают российским практически на всех участках фронта.
Об этом сообщает The Times со ссылкой на западные источники в оборонных структурах.
«Украинские части количественно уступают в личном составе и оснащении во многих, если не во всех районах линии фронта», — говорится в публикации.
По данным издания, ВСУ испытывают острый дефицит операторов дронов и пехоты для их поддержки.
Украинский офицер признал, что Россия полностью использует своё преимущество на всех уровнях — от тактического до стратегического.
Он также подтвердил абсолютное превосходство российской авиации и тактических баллистических ракет.
Ранее украинский главком Александр Сырский признал, что армия России имеет преимущество над ВСУ в воздухе.