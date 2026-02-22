Французский авианосец «Шарль де Голль» прибыл в Балтийское море

В Балтийское море для участия в маневрах НАТО «Балтийский часовой» прибыл флагман ВМС Франции атомный авианосец «Шарль де Голль». Об этом пишет Telegram-канал «Военный обозреватель».

© Wikipedia

По словам экспертов портала 19FortyFive, авианосец водоизмещением в 38 тыс. тонн способен принимать американские самолеты различных типов, поэтому Франция задействует его в совместных операциях и учениях с США.

В частности, «Шарль де Голль» принимал участие в 2001 году в операции «Несокрушимая свобода», его самолеты наносили удары по боевикам в Ливии.

На его борту базируются 40 боевых самолетов Rafale и три самолета дальнего радиолокационного обнаружения E-2C Hawkeye. Он несет ядерные ракеты и крылатые ракеты-невидимки SCALP-EG Storm Shadow.

20 февраля 2026 года авианосец прибыл в Северную Атлантику, 25 февраля должен зайти в шведский порт Мальмё, где пробудет несколько дней. По традиции, его сопровождают несколько военных кораблей различных типов.

В дальнейшем корабль, по данным военных экспертов, примет участие в маневрах, направленных на охрану подводной инфраструктуры, включая трубопроводы и кабели связи, от возможных диверсий.

«Шарль де Голль» — единственный действующий авианосец ВМС Франции, первый французский надводный боевой корабль с атомной силовой установкой, флагман французского военно-морского флота.