Богомаз: Брянская область подверглась массированной атаке

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о массированной атаке на регион.

По его словам, силы ПВО уничтожают воздушные цели.

«Наши защитники проводят работу по отражению массированных ударов на территории Брянской области. В настоящее время продолжается обнаружение и уничтожение воздушных целей», — уточняется в его Telegram-канале.

Глава региона призвал жителей соблюдать меры безопасности и не приближаться к подозрительным предметам.

При обнаружении таких объектов необходимо звонить по номеру 112.

В Минобороны сообщили, что силы ПВО армии России за сбили 71 беспилотник ВСУ над регионами страны.